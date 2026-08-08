В Киеве и Днепропетровске произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве. Фото: REUTERS.

Серия взрывов прозвучала в Киеве вечером в субботу 8 августа. Об этом сообщает агентство Укринформ. Также сообщается о взрывах в Днепропетровске.

При этом издание «Страна» сообщает, что жители украинской столицы спускаются в метро, опасаясь новых взрывов.

Издание «Общественное» информирует, что взрывы произошли не только в Киеве и Днепропетровске, но и в Сумах. При этом о взрывах в украинской столице сообщается как минимум в третий раз за сутки.

Эти взрывы прозвучали в украинских регионах на фоне воздушной тревоги.

Накануне сообщалось, что сирены тревоги звучат в Киеве и семи регионах Украины.

Ранее российское Минобороны отчиталось за ночной групповой удар по Киеву. Поражены предприятие «Киев-111» (ООО «Файер Пойнт») и склад ГСМ «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), плюс два сухогруза на переходе морем южнее и восточнее Одессы.