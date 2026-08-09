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НовостиПолитика9 августа 2026 4:41

ПВО за ночь уничтожила 153 украинских БПЛА над регионами РФ

В течение ночи силы ПВО уничтожили 153 БПЛА над 18 регионами России и акваториями Азовского и Черного морей
Мария СПИРИДОНОВА
ПВО за ночь уничтожила 153 украинских БПЛА над регионами РФ

ПВО за ночь уничтожила 153 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 153 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили 9 августа в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, БПЛА перехвачены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье силами ПВО ликвидировано три дрона ВСУ, летевших на столицу России. Вражеские дроны перехвачены вблизи столицы около 03:30.

В ночь на 8 августа российские средства ПВО уничтожили 397 украинских беспилотников самолетного типа. За субботу ПВО сбила 360 украинских БПЛА над Россией. Всего с начала специальной военной операции, по данным Минобороны России на пятницу, 7 августа, Вооруженные силы РФ перехватили более 200 тысяч беспилотников ВСУ.