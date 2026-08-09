В Уфе пресекли попытку атаки дрона на промышленный объект Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинский беспилотный летательный аппарат ликвидирован при попытке атаковать предприятие в Уфе, он упал на строящийся дом. Об этом говорится в сообщении госкомитета Башкирии по ЧС.

"Беспилотники сбиты, один БПЛА попал в строящийся дом в Демском районе - задел башенный кран и упал на кровлю", - сообщает ведомство.

Кроме того, стало известно, что при происшествии никто не пострадал, однако произошло возгорание. На данный момент на месте происшествия находятся все экстренные службы.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские средства ПВО перехватили 12 украинских беспилотников над территориями Республики Башкортостан и Татарстан утром.

Крмое того, сообщалось, что в ночь на 9 августа ВС РФ было уничтожено 153 дрона ВСУ над регионами России.