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НовостиПроисшествия9 августа 2026 6:50

Средства ПВО утром сбили над Татарстаном и Башкирией 12 дронов ВСУ

Российские войска отразили атаку киевского режима на два региона России
Вениамин ЗАХАРОВ
Российские средства ПВО перехватили 12 украинских беспилотников над территориями Республики Башкортостан и Татарстан утром.

Российские средства ПВО перехватили 12 украинских беспилотников над территориями Республики Башкортостан и Татарстан утром.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства ПВО перехватили 12 украинских беспилотников над территориями Республики Башкортостан и Татарстан утром. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

«В течение утра 9 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Башкортостан и Республики Татарстан», - отметили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 августа ВС РФ уничтожили 153 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ.

Кроме того, сутками ранее, ночью средства ПВО сбили 397 украинских беспилотников самолетного типа над Россией. При этом в субботу, 8 августа, средства ПВО ликвидировали 360 украинских БПЛА.