ВСУ потеряли порядка 1 445 солдат в зоне СВО за сутки Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли порядка 1 445 солдат в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве сообщили, что в зоне ответственности «Севера» ВСУ потеряли до 285 солдат, в зоне «Запада» - более 210 «Южного» и «Центра» - до190 и до свыше 345 боевиков соответственно. В зоне группировки «Восток» ВСУ потеряли до 370 солдат, а в зоне «Днепра» - 45.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 10 авиабомб, четыре реактивных снаряда Himars, а также 970 украинских беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска нанесли удар по пунктам управления беспилотниками и дислокации бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике и Херсонской области.