МИД: потворство украинской военщине приближает НАТО к столкновению с Россией. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Потворство украинской военщине со стороны государств-членов НАТО приближает альянс к столкновению с Россией. Об этом ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Важно понимать, что потворство украинской военщине со стороны государств-членов НАТО неумолимо приближает альянс к прямому столкновению с Россией», - сказал он.

По его словам, ответственность за негативное развитие событий ляжет на тех, кто ставит на кон судьбу собственного народа в Европе.

Как ранее писал сайт KP.RU, директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что в НАТО наблюдается тяжелейший кризис за всю историю альянса.

Кроме того, предприниматель и общественный деятель Виктор Бут выразил мнение, что НАТО фактически поймали за руку после того, как стало известно об их причастности к ударам по российским регионам.