Трамп сравнил переговоры с Ираном с ведущейся вполсилы шахматной партией

Трамп рассказал, что переговоры с Ираном идут "без лишнего шума". Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров с Ираном. По словам американского лидера, переговорный процесс идёт вполсилы на фоне якобы серьёзно ухудшающейся экономической ситуации в исламской республике.

«Мы ведем с ними переговоры лишь вполсилы. Мы просто наблюдаем за Ираном, где огромная инфляция и практически нет денег», - цитирует Трампа издание Axios, которому президент дал интервью по телефону.

Трамп подчеркнул, что военно-морская блокада, осуществляемая США по отношению к Ирану, якобы усугубила экономический кризис в этой ближневосточной стране.

Также он сравнил переговоры с Тегераном с шахматной партией и заявил, что США действуют в ней «без лишнего шума».

Напомним, 5 августа Трамп заявил, что США и Иран провели очень хорошие переговоры, однако не раскрыл детали.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах с Ираном. Он подчеркнул, что Тегеран также хочет заключить мирное соглашение с США.

На этом фоне министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи утверждает, что Иран сейчас не ведет прямых переговоров с США, однако стороны продолжают обмениваться сообщениями через посредников.