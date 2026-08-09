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НовостиПолитика9 августа 2026 23:03

Новый подвиг бойца СВО: ефрейтор Александр Ильин в одиночку отбил контратаки ВСУ

Боец ВС РФ Ильин в одиночку успешно отразил две контратаки ВСУ
Анна ПЕТРОВА
Боец ВС РФ Ильин в одиночку успешно отразил две контратаки ВСУ

Боец ВС РФ Ильин в одиночку успешно отразил две контратаки ВСУ

Фото: REUTERS.

Старший стрелок ефрейтор Александр Ильин в одиночку отразил две контратаки Вооруженных сил Украины на одном из тактических направлений СВО. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, противник предпринял контратаку. Однако ефрейтор Ильин быстро сориентировался, первым открыл огонь и сорвал маневр противника.

В военном ведомстве также отметили, что Ильин своевременно менял огневые рубежи, не позволяя группам ВСУ засечь его, и корректировал удары российских FPV-дронов.

«Проявив мужество, самоотверженность и используя накопленный опыт, ефрейтор Александр Ильин удержал позиции до подхода подкрепления», — говорится в сообщении МО.

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