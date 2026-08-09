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НовостиВ мире9 августа 2026 23:26

Экс-советник Хаменеи назначен секретарём Совета безопасности Ирана

Мосхена Резаи назначили новым секретарём иранского Совета безопасности
Мария ПАВЛОВА
В Иране назначен новый секретарь Высшего совета национальной безопасности. На фото: виды Тегерана.

В Иране назначен новый секретарь Высшего совета национальной безопасности. На фото: виды Тегерана.

Фото: REUTERS.

В Иране назначен новый секретарь Высшего совета национальной безопасности. Им стал Мосхен Резаи. Ранее Резаи занимал пост главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и советника верховного лидера Ирана.

«В связи с отставкой Мохаммада Багера Зольгадра с должности секретаря Высшего совета национальной безопасности и принятием им новой должности, указом президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана Мохсен Резаи назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности», - написал в социальной сети Х глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи.

Оставивший этот пост Зольгадр получил новое назначение. Он стал советником Хаменеи по политическим вопросам.

Тем временем Иран впервые с марта показал видеоролик с верховным лидером Моджтабой Хаменеи, на котором он говорил с неизвестными людьми.

При этом источники сообщают, что опубликованное в СМИ видео с Моджтабой Хаменеи было сделано до того, как он стал верховным лидером Ирана.