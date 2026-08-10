Трамп сдал назад: он хочет завершить конфликт с Ираном без соглашения по ядерной программе

Трамп допускает, что договор с Ираном может быть заключен без ядерной сделки. Фото: REUTERS.

Соединённые Штаты могут завершить конфликт с Ираном без соглашения по ядерной программе. Об этом пишет издание Wall Street Journal , ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.

«В течение нескольких недель... Трамп готовил почву для объявления победы в войне с Ираном в случае полного открытия Тегераном Ормузского пролива, даже в частных беседах высказывал идею высокопоставленным советникам о том, что он готов заключить сделку без ядерного соглашения», - сказано в публикации.

В частных беседах американский лидер мотивировал это тем, что у Тегерана крайне мало шансов на возобновление деятельности в ядерной сфере из-за уничтожения Соединёнными Штатами основных ядерных объектов Ирана.

Ранее Трамп заявлял, что допускает не только возобновление боевых действий в Иране, но и возникновение мирового экономического кризиса ради недопущения разработки Тегераном ядерного оружия.

Также он неоднократно подчёркивал, что готовящаяся мирная сделка между США и Ираном запретит Тегерану разрабатывать и иметь собственное ядерное оружие.

Накануне Трамп сравнил переговоры с Ираном с ведущейся вполсилы шахматной партией.