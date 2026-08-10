Аналитик Крук: Россия продолжит СВО, пока не добьётся своих целей Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Украине не следует рассчитывать на ослабление давления, пока Россия не достигнет целей специальной военной операции. Об этом предупредил бывший британский посол Аластер Крук.

«Россия наносит массированные удары по Украине. Она разрушила порты вокруг Одессы. В результате Украина превратилась в государство-обрубок без выхода к морю. Россия уничтожила многие из их судов...», — сказал он в эфире YouTube-канала.

При этом Крук предупредил, что Украине не следует рассчитывать на получение ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Кроме этого, в США подчеркнули: Украине следует принять российские требования по мирному урегулированию, чтобы избежать уничтожения.

В свою очередь подразделения российской армии продолжают выполнять цели спецоперации. Накануне ВС РФ поразили склады горюче-смазочных материалов в Одессе и Черноморске.