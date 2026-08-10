Самый старый в мире президент не появляется в своей стране уже два месяца: вот о ком речь

93-летний президент Камеруна Поль Бийя выехал из страны и два месяца не возвращается. Фото: REUTERS.

Президент Камеруна Поль Бийя уже более двух месяцев не возвращается в свою страну. Это вызвало вопросы о состоянии его здоровья, информирует АР. Кроме того, оппозиция заговорила о «вакууме власти» в стране.

Бийя известен как самый возрастной в мире из действующих президентов, ему 93 года. Ранее он часто выезжал во Францию и Швейцарию. Последняя поездка, которая началась 7 июня, была анонсирована как «кратковременный частный визит в Европу».

При этом Поль Бийя, находящийся в Женеве, дистанционно производит кадровые перестановки в камерунской армии.

Ранее сообщалось, что президента США Дональда Трампа измерили, взвесили и вынесли вердикт о его здоровье. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после заявления сына Хантера о резком ухудшении его здоровья.