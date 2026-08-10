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НовостиПроисшествия10 августа 2026 5:55

В Татарстане объявлен траур по погибшим при атаке БПЛА на Нижнекамск

В Нижнекамске в результате массированной атаки украинских БПЛА погибли люди
Мария СПИРИДОНОВА
В Татарстане объявлен траур по погибшим при атаке БПЛА на Нижнекамск

В Татарстане объявлен траур по погибшим при атаке БПЛА на Нижнекамск

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск. Соответствующее решение принял глава республики Рустам Минниханов сообщила в понедельник его пресс-служба.

«Решением Рустама Минниханова в республике объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки вражескими БПЛА на Нижнекамск», — говорится в сообщении.

10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Удары наносились как по производственным, так и по гражданским объектам. В результате атаки есть погибшие. В понедельник утром в ряде городов Татарстана был введен режим беспилотной опасности. Аэропорты республики временно были закрыты для приема и отправки рейсов. Другие подробности не приводятся.

Атаке вражеских беспилотников также подверглась Ростовская область. В понедельник утром губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении за ночь 70 беспилотников над областью.