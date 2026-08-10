Полиция Таиланда признала бежавшую из Мьянмы россиянку жертвой торговцев людьми. Фото: Sun Weitong/XinHua/Global Look Press

Полиция Таиланда рассматривает бежавшую из Мьянмы россиянку как жертву торговцев людьми, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах королевства.

По данным собеседника агентства, таиландские власти не намерены привлекать девушку к ответственности за нарушение иммиграционного законодательства при пересечении границы. В ближайшее время ее передадут сотрудникам посольства РФ в Таиланде, которые помогут организовать возвращение на родину.

Ранее новостной портал «Кхао Воркпойнт» сообщил о 19-летней россиянке, которую нашли в приграничном районе Таиланда после побега из трудового рабства в Мьянме. Девушка была жестоко избита. Ее госпитализировали. По некоторым данным, россиянка согласилась на предложение работы в Китае. Однако по прибытии девушка была вывезена в Мьянму.

В начале июня в консульском отделе посольства России сообщили о возвращении на родину жительницы Санкт-Петербурга Марии Таякиной, которую почти два года удерживали в трудовом рабстве в Мексике.