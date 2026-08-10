Мирошник назвал атаку ВСУ на Нижнекамск военным преступлением

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Атака Вооруженных сил Украины на Нижнекамск является военным преступлением. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

10 августа Нижнекамск подвергался массированной атаке украинских беспилотников. Удары наносились по производственным и гражданским объектам. В результате налета 12 человек погибли. В городе был объявлен траур. Также 39 граждан получили ранения различной степени тяжести.

В понедельник утром в десяти городах Татарстана была объявлена угроза атаки БПЛА. В 4:56 МЧС России по Республике Татарстан объявило об угрозе атаки БПЛА для Альметьевска, Бугульмы, Заинска, Лениногорска и Чистополя. В 5:17 этот режим начал действовать в Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах. С 6:06 угроза действует для Казани и Зеленодольска. Росавиация также ввела временные ограничения на работу аэропортов региона. В настоящий момент налет дронов продолжается.