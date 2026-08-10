В ФРГ создали петицию с требованием уволить журналиста FAZ после слов о русских. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Петицию с требованием увольнения журналиста FAZ Михаэля Мартенса за слова о русских создали в Германии. Текст обращения опубликован на change.org.

Инициаторы уверены, что немецкий журналист, заявивший об «убийстве русских» на пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и Владимира Зеленского в Белграде, «перешел границы журналистской беспристрастности».

Авторы петиции также призвали руководство FAZ дистанцироваться от высказываний журналиста и уволить Мартенса, который нанес вред репутации всей профессии. Также отмечается, что сам Мартенс не раскаялся в своих словах. Напротив, назвал их правильными и необходимыми.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером, служившим в штабе верховного командования вермахта. А молчание Запада в ответ на призывы к убийству граждан России говорит о его реваншизме.

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен осудила высказывание немецкого журналиста Михаэля Мартенса, заявив, что вермахт и СС вряд ли могли бы сформулировать свою военную цель «более четко».