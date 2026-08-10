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НовостиПроисшествия10 августа 2026 8:56

Симоньян предложила помощь семьям погибших и пострадавших в Нижнекамске

Симоньян заявила, что готова оказать необходимую поддержку пострадавшим в Нижнекамске
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Симоньян предложила помощь семьям погибших и пострадавших в Нижнекамске

Симоньян предложила помощь семьям погибших и пострадавших в Нижнекамске

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь семьям погибших и пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск.

Симоньян призвала родственников погибших и пострадавших обращаться за помощью. Она подчеркнула, что готова вместе с супругом Тиграном Кеосаяном оказать необходимую поддержку семьям.

«Комментариев у меня нет, кроме того, что надо шарашить еще яростнее. Но мы, собственно, это и делаем. Пишите, кому нужна помощь, мы с Тиграном поможем», — написала она в мессенджере «Макс».

Напомним, утром в понедельник, 10 июля, Нижнекамск подвергся атаке беспилотников украинской армии. Удары пришлись как по производственным, так и по гражданским объектам. В результате произошедшего погибли 13 человек, еще 39 пострадали. СК возбудил дело о теракте.