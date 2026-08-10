Член ЦИК Андреев: для выборов в Госдуму откроют 319 участков в 152 странах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Павел Андреев на заседании ЦИК сообщил, что для голосования на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва за рубежом откроют 319 избирательных участков в 152 странах мира.

«Находясь в дни голосования за рубежом, российские избиратели смогут проголосовать на 319 избирательных участках, образованных в 152 иностранных государствах», — сказал Андреев.

На заседании в понедельник ЦИК утвердила текст федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. В него вошли 11 партий. При этом глава ЦИК Элла Памфилова допустила, что в бюллетене могут быть корректировки.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года. Срок полномочий Думы IX созыва составит пять лет, до сентября 2031 года. Президент Владимир Путин ранее назвал предстоящую кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны, на которое стоит обратить внимание каждому гражданину.