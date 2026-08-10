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НовостиПроисшествия10 августа 2026 9:20

Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск возросло до 48

Пострадавшим в результате атаки на Нижнекамск оказывается вся необходимая медицинская помощь
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск возросло до 48

Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск возросло до 48

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Количество человек, пострадавших в результате утренней атаки украинских беспилотников на Нижнекамск, увеличилось до 48. Такие данные приводит пресс-служба главы Татарстана.

Напомним, массированный удар дронов утром в понедельник, 10 августа, пришелся как на производственные предприятия, так и на гражданскую инфраструктуру города. В регионе продолжают ликвидировать последствия ЧП, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате произошедшего погибли 13 человек. Следственный комитет возбудил дело о теракте