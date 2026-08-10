Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск возросло до 48 Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Количество человек, пострадавших в результате утренней атаки украинских беспилотников на Нижнекамск, увеличилось до 48. Такие данные приводит пресс-служба главы Татарстана.

Напомним, массированный удар дронов утром в понедельник, 10 августа, пришелся как на производственные предприятия, так и на гражданскую инфраструктуру города. В регионе продолжают ликвидировать последствия ЧП, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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