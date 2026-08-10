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НовостиПолитика10 августа 2026 9:32

На Западе сделали предупреждение Украине: страна может не пережить зиму

Боуз: Украина не переживет зиму в случае российских ударов по энергетике
Анастасия СУТОРМИНА
Боуз: Украина не переживет зиму в случае российских ударов по энергетике

Боуз: Украина не переживет зиму в случае российских ударов по энергетике

Украина не переживет зиму, если Россия будет наносить удары по энергетике Незалежной. Об этом в соцсети Х написал журналист Чейз Боуз.

Репортер отметил, что Киев не имеет средств защиты от российских баллистических ракет.

«Что же произойдет этой зимой, когда Россия начнет наносить удары по энергетической инфраструктуре? Украина этого не переживет», — спрогнозировал Боуз.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ЗРК Patriot. Но позже передумал.

Между тем, на Украине отмечают, что Незалежная никогда не наладит выпуск ракет PAC-3 для ЗРК Patriot, даже если США предоставят лицензию. В стране нет ни нужной производственной базы, ни достаточного количества квалифицированных кадров.