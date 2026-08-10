В Нижнекамске при атаке БПЛА в нескольких домах выбило окна и появились трещины

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП
В Нижнекамске в результате утренней атаки беспилотников ВСУ повреждены жилые дома. В нескольких зданиях выбило окна, а в оконных рамах появились трещины. Об этом сообщили в пресс-службе местного исполкома.
В исполкоме города сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией у некоторых жителей пострадало имущество. Гражданам, столкнувшимся с такими проблемами, рекомендовали незамедлительно обращаться за помощью, не откладывая это в долгий ящик.
Напомним, что утром 10 августа республика подверглась атаке вражеских дронов. Целями стали как промышленные объекты, так и гражданская инфраструктура.
По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек, включая одного ребенка. Еще несколько десятков граждан получили ранения и травмы различной степени тяжести. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту террористического акта.