Минздрав Татарстана назвал основной причиной ранений поражающие элементы БПЛА

Минздрав Татарстана назвал основной причиной ранений поражающие элементах БПЛА Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Главной причиной тяжелых травм и ранений у пострадавших в результате утренней атаки беспилотников на Нижнекамск стали поражающие элементы. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Татарстан.

"Проникающие ранения мягких тканей, а также полостей организма стали результатом действия взрывного устройства. Это металлические предметы, которые в различных частях тела находят наши врачи", - сказал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

На фоне продолжающейся ликвидации последствий ЧП медицинские службы работают в усиленном режиме. В городе развернут оперативный штаб, пострадавшим оказывается вся необходимая экстренная и специализированная помощь.

Как писал сайт KP.RU, в результате произошедшего погибли 13 человек, 48 пострадали. Следственный комитет возбудил дело о теракте.