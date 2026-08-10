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НовостиПроисшествия10 августа 2026 10:21

Минздрав Татарстана назвал основной причиной ранений поражающие элементы БПЛА

Пострадавшие при атаке на Нижнекамск получили тяжелые ранения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минздрав Татарстана назвал основной причиной ранений поражающие элементах БПЛА

Минздрав Татарстана назвал основной причиной ранений поражающие элементах БПЛА

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Главной причиной тяжелых травм и ранений у пострадавших в результате утренней атаки беспилотников на Нижнекамск стали поражающие элементы. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Татарстан.

"Проникающие ранения мягких тканей, а также полостей организма стали результатом действия взрывного устройства. Это металлические предметы, которые в различных частях тела находят наши врачи", - сказал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

На фоне продолжающейся ликвидации последствий ЧП медицинские службы работают в усиленном режиме. В городе развернут оперативный штаб, пострадавшим оказывается вся необходимая экстренная и специализированная помощь.

Как писал сайт KP.RU, в результате произошедшего погибли 13 человек, 48 пострадали. Следственный комитет возбудил дело о теракте.