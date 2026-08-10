Семьи погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск получат по два миллиона рублей

Семьи погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск получат по два млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Семьи погибших при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск получат выплаты в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

Пострадавшим, в зависимости от тяжести травм, выплатят от 300 до 600 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе. Кроме того, предусмотрены компенсации за частично или полностью утраченное имущество.

10 августа украинские беспилотники нанесли массированный удар по Нижнекамску. По последним данным, в результате атаки погибли 13 человек, включая ребенка. Также 75 пострадавших обратились за помощью, 21 из них был госпитализирован. В республике объявлен траур в связи с трагедией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаку на Нижнекамск военным преступлением.