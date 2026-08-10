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НовостиПроисшествия10 августа 2026 11:08

Семьи погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск получат по два миллиона рублей

10 августа в Татарстане объявлен траур по погибшим в результате атаки беспилотников на Нижнекамск
Мария СПИРИДОНОВА
Семьи погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск получат по два млн рублей

Семьи погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск получат по два млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Семьи погибших при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск получат выплаты в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

Пострадавшим, в зависимости от тяжести травм, выплатят от 300 до 600 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе. Кроме того, предусмотрены компенсации за частично или полностью утраченное имущество.

10 августа украинские беспилотники нанесли массированный удар по Нижнекамску. По последним данным, в результате атаки погибли 13 человек, включая ребенка. Также 75 пострадавших обратились за помощью, 21 из них был госпитализирован. В республике объявлен траур в связи с трагедией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаку на Нижнекамск военным преступлением.