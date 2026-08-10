Один из ударов ВСУ в Нижнекамске пришелся по хостелу, погибли девять человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Один из беспилотников во время утренней атаки на Нижнекамск попал по жилому объекту. В городе был разрушен хостел. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, на месте этого удара погибли девять человек.

Напомним, массированный налет дронов на промышленные и гражданские объекты региона произошел утром 10 августа. В результате атаки в Нижнекамске зафиксированы разрушения, пострадали десятки местных жителей.

По данным министерства, основной причиной серьезных травм и ранений у пострадавших стали поражающие элементы, находившиеся в беспилотнике.

В республике введены необходимые меры безопасности, экстренные службы продолжают работу на местах прилетов. Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования семьям погибших, в регионе объявлен траур. Следственный комитет возбудил дело о теракте.