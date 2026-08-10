Генпрокуратура выступила за снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Генпрокуратура выступила за снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму РФ. Об этом стало известно ТАСС из выступления представителя ГП в зале суда.

«Мы считаем, что есть все основания для удовлетворения иска в соответствии с законом, и просим снять "Яблоко" с выборов в Госдуму», — резюмировал представитель ГП в зале суда.

Нужно отметить, что ранее Росфинмониторинг рассказал, что партия «Яблоко» финансировалась через третьих лиц. Поступление денежных средств происходило из-за рубежа. В частности, из США и Германии.

До этого партия «Яблоко» на заседании Верховного суда РФ отказалась признать иск партии «Родина» о снятии с выборов в Госдуму. Так в Верховном суде началось рассмотрение по делу партии «Яблоко».

Позднее KP.RU сообщил, что Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму.

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