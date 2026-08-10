В Германии дали заднюю после вопроса об «убийстве русских» Фото: REUTERS.

Редакция FAZ дистанцировалась от скандального вопроса журналиста об "убийстве русских". Руководство иностранной прессы не только дало заднюю, но и открыто осудило своего подчиненного за подобный вопрос.

«(Вопрос — прим. ред.) был сформулирован двусмысленно, о чем мы сожалеем. Редакционная позиция Frankfurter Allgemeine Zeitung не заключается в том, что должно быть убито как можно больше русских солдат», — написало руководство иностранной газеты в своем аккаунте соцсети X.

Напомним, на пресс-конференции с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Белграде немецкий журналист FAZ Михаэль Мартенс задал вопрос о помощи европейских стран в "убийстве русских солдат". Этот вопрос немецкого журналиста вызвал негодование и в том числе в Германии, там потребовали уволить репортера.

В МИД РФ уже прокомментировали эту новость. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что дед журналиста был фашистом и служил в штабе верховного командования вермахта во время Второй мировой войны. Именно поэтому ненавидеть русских у немецкого журналиста в крови.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СВО может закончиться в октябре 2026 года