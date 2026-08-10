Узбекистан направил в РФ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке ВСУ

Флаг Узбекистана Фото: Stefan Auth/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил направить в Россию специально созданную рабочую группу. Причиной стала гибель восьми граждан республики в результате атаки ВСУ в Нижнекамске. Об этом официально сообщила пресс-служба МЧС.

"По поручению Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева <...> в Российскую Федерацию направлена специальная рабочая группа", - говорится в опубликованном ведомством заявлении.

В состав группы, как уже решено, войдут представители нескольких ведомств. Это МЧС, МИД, Минздрав, а также представители Миграционной службы и других госведомств. Президент Узбекистана поручил подчиненным создать правительственную комиссию. Она займется оказанием необходимой помощи пострадавшим и организацией доставки тел погибших в Узбекистан.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 10 августа киевский режим дронами атаковал Нижнекамск. ВСУ нанесли удары по промышленным и гражданским объектам. В результате атаки погибли 13 человек, еще 75 мирных жителей пострадали.

После ударов по Нижнекамску официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим хотел вбить клин между братскими народами.

Последние новости о том, как Татарстан скорбит после атаки БПЛА на Нижнекамск 11 августа, а в Нижнекамске устраняют последствия атаки дронов и помогают пострадавшим – читайте тут.