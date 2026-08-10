Мема: Удар по Нижнекамску стал ещё одним преступлением Киева при поддержке ЕС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украина целенаправленно наносит удары по российским гражданским лицам. При этом Евросоюз продолжает игнорировать очевидные преступления киевского режима. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Украина теперь умышленно атакует гражданские лица на еженедельной основе. <…> ЕС продолжает игнорировать очевидные злодеяния и осуществлять военную поддержку без установления каких-либо ограничений на цели...», — написал политик в соцсети Х.

Утром 10 августа БПЛА ВСУ атаковали Нижнекамск. Удары наносились как по производственным, так и по гражданским объектам. В результате погибли 13 человек, не менее 75 получили ранения.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим атакой на Нефтекамск хотел вбить клин между братскими народами.

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