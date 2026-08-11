Галузин: Киев хочет расширить географию боевых действий на Белоруссию Фото: REUTERS.

Киев стремится расширить зону боевых действий, пытаясь втянуть в конфликт Белоруссию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Рассматриваем такие замыслы Киева и его европейских спонсоров как очередное свидетельство незаинтересованности украинской хунты в установлении мира в регионе, его стремления расширить географию боевых действий, втянув в конфликт ближайших соседей», — сказал он для ТАСС.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский вновь выступил с угрозами в адрес Белоруссии. Киевский главарь заявил, что готов отдать приказ об атаке на технику, которая, по его словам, якобы находится на белорусской территории у границы с Украиной, если ее не выведут в течение недели.

Однако экс-премьер России Сергей Степашин четко дал Киеву понять: президент Белоруссии Александр Лукашенко «врежет» Зеленскому так, что тот забудет мать родную.