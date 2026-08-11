В Колумбии при землетрясении погибли 132 человека и 570 пострадали Фото: REUTERS.

Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло 132 человек, еще 570 получили ранения. Об этом сообщил Caracol со ссылкой на местных властей.

По данным телеканала, 32 города находятся на красном уровне тревоги. Наиболее сложная ситуация сложилась в Перейре и других районах Кофейного региона, а также в департаментах Валье-дель-Каука и Чоко.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Эпицентр подземных толчков находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко.

Ранее землетрясение магнитудой 3,3 произошло в горах Кавказа. Подземные толчки зафиксировали примерно в 27 км от Кисловодска. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Еще одно землетрясение магнитудой 3,8 произошло на севере Свердловской области. Колебания земной коры зафиксировали между поселками Калач, Болотовское и Санкино в Алапаевском районе.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 также произошло в японской префектуре Кумамото. В результате стихийного бедствия погибли 36 человек, еще не менее 136 получили травмы различной степени тяжести. Ситуацию осложнил сильный афтершок магнитудой 5,8.