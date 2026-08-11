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Россия будет рассматривать любые провокации против Белоруссии как угрозу всему Союзному государству. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

"Любые попытки дестабилизации обстановки и провокации против нашего союзника [со стороны Киева] будут расцениваться как посягательство на все Союзное государство", - сказал дипломат для ТАСС.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что южная граница Белоруссии пылает как никогда. По его словам, это подтверждает необходимость усилить меры по охране рубежей. Он подчеркнул, что военные обязаны защищать граждан, которые их содержат.

Как сообщал KP.RU, киевский режим стремится расширить зону боевых действий, пытаясь втянуть в конфликт Белоруссию. В МИД России уточнили, что к данным действиям причастны и европейские союзники Украины.