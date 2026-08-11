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НовостиПолитика11 августа 2026 3:28

Зеленского уличили в «показухе»: планы Киева «надавить» на РФ полностью провалились

Military China: попытка Зеленского усилить давление на Россию рухнула
Анна ПЕТРОВА
Military China: попытка Зеленского усилить давление на Россию рухнула

Military China: попытка Зеленского усилить давление на Россию рухнула

Фото: REUTERS.

Попытки киевского главаря Владимира Зеленского «надавить» на Россию через международное сообщество и «подорвать» ее экономику провалились. Об этом сообщает Military China.

«... Веру в свои силы Зеленского укрепил саммит в Анкаре, по итогам которого страны НАТО обязались выделить 70 миллиардов евро в 2026 году на военную технику Украине. <…> Однако уверенность Зеленского выглядит показной», — говорится в материале.

Авторы материала подчеркивают, что Россия не только успешно противостоит санкционному и дипломатическому давлению Запада, но и продолжает одерживать победы над ВСУ на линии соприкосновения.

Согласно данным Strategic Culture, объявленная киевским главарем 40-дневная операция против Москвы с треском провалилась.

В свою очередь военкор KP.RU Александр Коц подвел итоги 40-дневной операции Зеленского.