Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 12 августа. Фото: Svetlana Vozmilova/GLOBAL LOOK PRESS

12 августа на Земле ожидается магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Отмечается, что активность Солнца будет длится около трех часов с 9:00 до 12:00 мск. После этого магнитная буря пойдет на убыль. А уже 13 августа вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений составит только 55 процентов.

Накануне был опубликован прогноз магнитных бури с 10 по 16 августа 2026 года. Эксперты отмечают, что на Солнце наступила зима. Это значит, что на текущей неделе не будет ни одной магнитной бури, уверяли ученые.

В июле этого года из-за края Солнца показалось громадная группа пятен – по оценке Лаборатории солнечной астрономии, самая большая в этом году.