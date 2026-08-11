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НовостиПроисшествия11 августа 2026 5:43

В Комсомольске-на-Амуре потушили пожар на НПЗ, пострадавших нет

Возгорание на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре не повлияло на выпуск топлива
Мария СПИРИДОНОВА
В Комсомольске-на-Амуре потушили пожар на НПЗ, пострадавших нет

В Комсомольске-на-Амуре потушили пожар на НПЗ, пострадавших нет

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.

11 августа на НПЗ загорелся вспомогательный цех. Несмотря на возгорание, работа завода не прекращалась, выпуск топлива осуществляется в полном объеме. К настоящему моменту пожар полностью потушен. Лабораторные исследования не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия.

8 августа на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошло возгорание после падения обломков беспилотника. По предварительным данным, причиной инцидента стала атака дрона. В результате шесть человек получили ранения, сообщил глава Северского района Алексей Чеверев.