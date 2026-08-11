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НовостиПроисшествия11 августа 2026 6:00

Вспыхнувший после атаки ВСУ пожар на складе под Воронежем локализовали

Пожар на складе под Воронежем ликвидирован на 16 тыс. кв. м, уточнил Гусев
Мария СПИРИДОНОВА
Вспыхнувший после атаки ВСУ пожар на складе под Воронежем локализовали

Вспыхнувший после атаки ВСУ пожар на складе под Воронежем локализовали

Фото: Алексей ФОКИН.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев во вторник в мессенджере Макс сообщил, что пожар на одном из двух складов, загоревшихся после атаки БПЛА, полностью ликвидирован на площади 16 тысяч квадратных метров. На втором объекте борьба с огнем продолжается — сейчас пожар локализован на 75 тысячах квадратных метров, уточнил Гусев.

Глава региона также обратился к жителям с просьбой не публиковать в интернете фото и видео с последствиями ударов и работой ПВО, особенно с привязкой к местности.

В ночь на вторник Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны перехватили 15 дронов в небе над регионом и пятью районами. В результате падения беспилотников на двух складах крупной компании произошло возгорание.

Минувшей ночью также были уничтожены более 60 вражеских беспилотников в одиннадцати районах Ростовской области. На данным момент информация о пострадавших не поступала. Известно, что на местах падения беспилотников также возникло несколько очагов горения.