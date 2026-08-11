Вспыхнувший после атаки ВСУ пожар на складе под Воронежем локализовали Фото: Алексей ФОКИН.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев во вторник в мессенджере Макс сообщил, что пожар на одном из двух складов, загоревшихся после атаки БПЛА, полностью ликвидирован на площади 16 тысяч квадратных метров. На втором объекте борьба с огнем продолжается — сейчас пожар локализован на 75 тысячах квадратных метров, уточнил Гусев.

Глава региона также обратился к жителям с просьбой не публиковать в интернете фото и видео с последствиями ударов и работой ПВО, особенно с привязкой к местности.

В ночь на вторник Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Силы противовоздушной обороны перехватили 15 дронов в небе над регионом и пятью районами. В результате падения беспилотников на двух складах крупной компании произошло возгорание.

Минувшей ночью также были уничтожены более 60 вражеских беспилотников в одиннадцати районах Ростовской области. На данным момент информация о пострадавших не поступала. Известно, что на местах падения беспилотников также возникло несколько очагов горения.