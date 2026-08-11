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НовостиПолитика11 августа 2026 7:00

В Раде дали украинцам один совет на зиму

Депутат Рады Кучеренко призвал украинцев запасаться дровами на зиму
Мария СПИРИДОНОВА
Депутат Рады Кучеренко призвал украинцев запасаться дровами на зиму

Депутат Рады Кучеренко призвал украинцев запасаться дровами на зиму

Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко призвал украинцев запасаться дровами на зиму. В комментарии изданию «Новости.LIVE» он заявил, что у него самого есть резервный котел на дровах и необходимый запас топлива.

Ранее майор Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко призвал соотечественников готовиться к серьезным перебоям с электричеством в предстоящие холода. Он также посоветовал украинцам уже сейчас задуматься о покупке генераторов и дополнительных аккумуляторов для подъездов, особенно если местные власти не могут помочь из-за нехватки бюджета. Кроме того, новый премьер-министр страны Сергей Корецкий признал, что грядущая зима будет самой тяжелой за последние несколько лет.

На фоне многочисленных предупреждений украинских чиновников и военных о грядущих проблемах с энергоснабжением глава киевского режима Владимир Зеленский в Белграде подтвердил, что Украина готовится к тяжелой зиме. Он отметил, что в стране почти не осталось неповрежденных ТЭС, и выразил надежду на помощь Европы.