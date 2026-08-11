Депутат Рады Кучеренко призвал украинцев запасаться дровами на зиму Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко призвал украинцев запасаться дровами на зиму. В комментарии изданию «Новости.LIVE» он заявил, что у него самого есть резервный котел на дровах и необходимый запас топлива.

Ранее майор Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко призвал соотечественников готовиться к серьезным перебоям с электричеством в предстоящие холода. Он также посоветовал украинцам уже сейчас задуматься о покупке генераторов и дополнительных аккумуляторов для подъездов, особенно если местные власти не могут помочь из-за нехватки бюджета. Кроме того, новый премьер-министр страны Сергей Корецкий признал, что грядущая зима будет самой тяжелой за последние несколько лет.

На фоне многочисленных предупреждений украинских чиновников и военных о грядущих проблемах с энергоснабжением глава киевского режима Владимир Зеленский в Белграде подтвердил, что Украина готовится к тяжелой зиме. Он отметил, что в стране почти не осталось неповрежденных ТЭС, и выразил надежду на помощь Европы.