Wildberries: Большую часть товаров на складе в Воронеже удалось сохранить Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Большая часть товаров на логистическом объекте Wildberries в Воронеже после возгорания из-за атак украинских беспилотников сохранена. Об этом сообщили в компании.

«Возгорание, возникшее вследствие атаки на логистические объекты компании в Воронежской области, ликвидировано. Товары преимущественно не пострадали», - говорится в сообщении WВ.

В настоящее время текущие поставки временно не принимаются, их перенаправляют на другие объекты.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников загорелись два склада крупной компании. На одном объекте пожар удалось локализовать на площади 16 тысяч квадратных метров, на втором тушение продолжается на 20 тысячах квадратов.

Позже сообщалось, что сотрудников логистического объекта Wildberries в Воронежской области эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.