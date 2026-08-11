Минздрав: 25 раненых при атаке БПЛА в Нижнекамске остаются в больницах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В больницах Нижнекамска и Набережных Челнов остаются 25 пострадавших при атаке беспилотников Вооружённых сил Украины, восемь из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, все пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Нижнекамск 10 августа погибли 13 человек, включая одного ребёнка. По последним данным, за медицинской помощью обратились 78 человек, 25 из них были госпитализированы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт») по факту атаки БПЛА на Нижнекамск. В СК подтвердили гибель ребёнка в результате ударов по гражданским объектам. На месте работают криминалисты, устанавливающие типы и модели дронов.