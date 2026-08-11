Маркетплейсы проводят проверки после сообщений о БАДах с опасным сибутрамином Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Маркетплейсы Wildberries и Ozon начали внутренние проверки после сообщений о продаже биологически активных добавок (БАД) для похудения с содержанием сибутрамина. Об этом сообщили в пресс-службах площадок.

В объединенной группе Wildberries и Russ заявили, что размещение таких товаров на витрине маркетплейса недопустимо и является нарушением правил площадки, поскольку данные препараты запрещены к реализации законодательством РФ. При обнаружении карточек с нарушениями они будут немедленно заблокированы, заверили и в пресс-службе компании. Там также отметили, что в отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг.

В пресс-службе Ozon пояснили, что продажа БАДов на площадке возможна только при наличии Свидетельства о государственной регистрации.

Ранее «Известия» сообщали, что в БАДах для похудения, продающихся на интернет-площадках, нашли сибутрамин — сильнодействующее вещество, которое может вызвать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что БАДы не следует запрещать, но необходимо наладить контроль за их продажей. Он призвал к созданию системы государственного контроля, включающей лабораторные исследования и проверки на всех этапах.