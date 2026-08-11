Путин сравнил выбор профессии с выбором судьбы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Новосибирск посетил Специализированный учебно-научный центр НГУ — Физико-математическую школу имени Лаврентьева. Глава государства пообщался с воспитанниками учебного заведения, а также с абитуриентами, которые рассказали о своих планах на поступление.

Большинство школьников намерены остаться в Новосибирске, но часть выбрала московский Физтех и петербургский ИТМО. Путин отметил, что их следующий шаг будет очень важным.

«Выбор профессии — это выбор судьбы», — выразил уверенность российский лидер.

Ранее KP.RU писал, что в СУНЦ НГУ обучаются одарённые дети со всей страны, среди выпускников — более 4 тысяч кандидатов и 500 докторов наук, академики РАН и РАО. Центр создан для выявления и всестороннего развития школьников, проявляющих способности к точным, естественным и гуманитарным наукам.