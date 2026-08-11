Путин обсудил с ученым, где работается лучше, чем в Европе

Путин согласился с молодым ученым из НГУ, что на Алтае лучше, чем в Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Общаясь с молодым ученым из Новосибирского государственного университета (НГУ) Тимуром Насыбулловым, президент России Владимир Путин согласился, что на Алтае лучше, чем в Европе.

По словам доктора физико-математических наук, после окончания НГУ работал в европейских вузах: сначала в итальянской Болонье, потом в Левене в Бельгии.

Комментируя выбор молодого ученого работать в Болонье, глава государства отметил, что там жарко. Ученый согласился, но добавил, что в бельгийском городке климат был уже лучше.

«А лучше всего на Алтае», - добавил Тимур, уточнив, что недавно побывал там.

«Тут согласен полностью», - отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в специализированный учебный центр Новосибирского госуниверситета зашел в новый спортивный зал, где занимались школьники и абитуриенты. Глава государства поприветствовал юных спортсменов «физкультприветом».

Общаясь с молодыми учеными, глава государства назвал одну профессию, представители которой живут дольше других.