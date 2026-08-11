«Вперёд и с песней»: Валиева — о подавлении страха и возвращении на лёд

Фигуристка Камила Валиева. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

20-летняя российская фигуристка Камила Валиева поделилась своим эмоциональным состоянием накануне нового сезона. В эфире Первого канала спортсменка заявила, что чувствует уверенность в собственных силах, и подчеркнула, что это ощущение должно исходить изнутри, а придавать ему устойчивость призвана каждодневная работа на тренировках. По её словам, это состояние она намерена пронести через весь сезон, пишет "КП-Спорт".

Отвечая на вопросы о психологических барьерах, Валиева отметила, что страх и сомнения — неотъемлемая часть жизни любого спортсмена. Однако, по её убеждению, страх можно подавить уверенностью, а сомнения — действием. «Поэтому вперёд и с песней», — резюмировала фигуристка своё настроение.

Напомним, в начале августа Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил Валиевой нейтральный статус, что открывает ей путь к участию в международных соревнованиях. Ранее спортсменка отбыла четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, срок которой истёк 25 декабря 2025 года. После завершения отстранения Валиева возобновила тренировки в группе заслуженного тренера Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки. До перехода к новому наставнику фигуристка работала под руководством Этери Тутберидзе.

Валиева является олимпийской чемпионкой 2022 года в командном турнире, однако это достижение, как и все её результаты после 25 декабря 2021 года, были аннулированы решением CAS. Несмотря на это, спортсменка настроена на возвращение в большой спорт. В текущем сезоне она уже выходила на лёд в соревновательном формате — на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Сейчас, получив нейтральный статус, Валиева готовится к новым стартам, в том числе к возможному участию в международных турнирах.

Решение ISU о присвоении Валиевой нейтрального статуса было принято 7 августа 2026 года в рамках общего допуска российских спортсменов к турнирам под эгидой союза с сезона 2026/27. Вместе с Валиевой нейтральный статус получили Александра Игнатова (Трусова), Пётр Гуменник и ещё более 20 российских фигуристов. Процесс возвращения проходит поэтапно: в июле статус получили первые пять спортсменов, затем список расширялся. Вячеслав Фетисов, комментируя эту новость, занял принципиальную позицию: «Я бы Камиле, прежде всего, золотую олимпийскую медаль вернул. А потом уже бы радовался нейтральному статусу».

Сама Валиева ранее признавалась в интервью Алине Загитовой на Первом канале, что дисквалификация, совпавшая с периодом пубертата, в каком-то смысле стала для неё «спасением», позволив спокойно пережить физиологические перемены. В настоящий момент фигуристка ставит новую произвольную программу с французским хореографом Бенуа Ришо во Франции.

Ранее KP.RU писал о том, что Валиева и Трусова получили нейтральный статус ISU 7 августа, а также о том, что Фетисов жёстко прошёлся по нейтральному статусу Валиевой, заявив, что сначала ей стоит вернуть олимпийское золото и о том, что Камила Валиева поставит вторую программу с Бенуа Ришо во Франции.