Боец Беркут: ВС РФ уверенно и стремительно зачищают Красный Лиман в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России уверенно и стремительно зачищают населенный пункт Красный Лиман от оставшихся боевиков ВСУ. Об этом сообщил начальник расчета FPV-дронов с позывным Беркут, слова которого приводят в Минобороны России.

«Логистика уменьшается, враг отходит глубже в тыл, и в этом участие БПЛА имеет очень большую роль – по уничтожению врага и зачистке Красного Лимана. Победа будет за нами!» - приводит слова Беркута Минобороны РФ.

По словам бойца, еще не так давно он вместе с сослуживцами участвовал в боях в лесистой местности. Но сегодня они идут уже в городе.

Ранее в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев сообщил, что Вооруженные силы России зашли в Красный Лиман с нескольких направлений.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило 11 августа, во вторник, об освобождении населённого пункта Новое Поле в Запорожской области. Также российские войска установили контроль над Щербаковкой Харьковской области.

А 9 августа российскими войсками были освобождены населенные пункты Васютинское и Торецкое, расположенные в Донецкой Народной Республике.