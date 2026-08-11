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НовостиПолитика11 августа 2026 21:24

Кобылаш: ВВС РФ провели работы по защите авиатехники на аэродромах

Командующий Кобылаш дал интервью ко Дню 114-летия ВВС
Анна ПЕТРОВА
Кобылаш: ВВС РФ провели работы по защите авиатехники на аэродромах

Кобылаш: ВВС РФ провели работы по защите авиатехники на аэродромах

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

В России в сжатые сроки был выполнен значительный объем работ по усилению защиты авиационной техники на аэродромах. Об этом сообщил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС России Сергей Кобылаш.

«В сжатые сроки проведен большой объем работ по повышению защищенности авиационной техники на аэродромах, совершенствованию специальной техники, летно-технического обмундирования», — сообщил Кобылаш в интервью газете «Красная звезда».

Также Кобылаш заявил, что парк авиационной техники Военно-воздушных сил РФ практически полностью обновлен. Таким образом доля современных самолетов и вертолетов приближается к 100%.

12 августа отмечается 114-я годовщина со дня образования Военно-воздушных сил России.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал хорошим уровень новых российских самолетов Ил-114, МС-21 и SJ-100.