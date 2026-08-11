Еще одно российское приложение удалили из App Store 12 августа: что известно

Приложение «Яндекс Пэй» удалили из App Store Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Приложение «Яндекс Пэй» перестало быть доступно в магазине App Store в среду, 12 августа. Об этом сама компания сообщила в Telegram-канале.

При переходе на страницу «Яндекс Пэй» через браузер отображается уведомление о том, что запрашиваемая страница не найдена.

«"Яндекс Пэй" больше недоступен в App Store. Не волнуйтесь, ваши деньги в безопасности, вы можете и дальше спокойно пользоваться нашими сервисами», — говорится в сообщении.

Как отметили в сервисе, удалять приложение не рекомендуется. Остальные сервисы Яндекса по-прежнему доступны в App Store.

Напомним, что 25 июня Apple без предупреждения также удалила из AppStore все приложения и сервисы основных российских социальных сетей.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, удаление российских приложений из App Store подрывает доверие к Apple.