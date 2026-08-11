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НовостиОбщество11 августа 2026 23:38

Стало известно, сколько должны длиться перемены в школах России

Минпросвещения: Перемены в школах не должны быть меньше 10 минут
Анна ПЕТРОВА
Минпросвещения: Перемены в школах не должны быть меньше 10 минут

Минпросвещения: Перемены в школах не должны быть меньше 10 минут

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перемены между уроками должны составлять не менее 10 минут. При этом длительность большой перемены — от 20 до 30 минут, и проводиться она должна после второго или третьего урока. Соответствующие рекомендации дало Минпросвещения. Копии документа есть у ТАСС.

«Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, а большой перемены (после второго или третьего уроков) — 20-30 минут», — говорится в сообщении.

Также допускается вместо одной большой перемены устанавливать две перемены по 20 минут каждая — после второго и после третьего уроков.

Ранее ведомство порекомендовало, чтобы уроки у первоклашек были не дольше 35 минут.

До этого министерство опубликовало рекомендации по нагрузке на детей в школах. Так, согласно методичкам Минпросвещения, контрольные в школах следует проводить в середине недели на 2–4-х уроках.