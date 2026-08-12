Экспорт кофе из Колумбии оказался под угрозой после землетрясения

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Экспорт кофе из Колумбии, одного из крупнейших производителей в мире, оказался практически парализован после землетрясения. Об этом сообщает Bloomberg.

Ежемесячно Колумбия экспортирует около 1 млн мешков кофе. Однако из-за последствий стихии была нарушена работа главного порта Буэнавентуры из-за перекрытий на ключевой трассе, связывающей регион с побережьем.

Прием партий кофе в порту частично приостановлен. По данным издания, перенаправить экспортные поставки через другие порты также не удается в полном объеме из-за нехватки грузового транспорта.

Ранее KP.RU сообщал, что в Колумбии землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа. Эпицентр подземных толчков находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Число погибших от стихии достигло 169 человек.