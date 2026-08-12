Боец ВС РФ Рахимов: ВСУ при бегстве из Торецкого оставили готовые к атакам дроны Фото: REUTERS.

Операторы дронов ВСУ при бегстве из пункта управления в Торецком Донецкой Народной Республики оставили большое количество готовых к атакам дронов. Об этом журналистам рассказал штурмовик Рахим Рахимов.

«В одном из блиндажей оставили они очень много уже подготовленных к задаче на оптоволокне дронов и такие одноразки (БПЛА-камикадзе — Прим. Ред.) со всякими надписями. Это был пункт управления», — рассказал штурмовик.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Новое Поле в Запорожской области. Также российские войска установили контроль над Щербаковкой Харьковской области.

9 августа российская армия освободила населенные пункты Васютинское и Торецкое, расположенные в Донецкой Народной Республике.