Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 августа 2026 2:18

Боец ВС РФ Рахимов: ВСУ при бегстве из Торецкого оставили готовые к атакам дроны

Российский боец рассказал о находках в пункте управления БПЛА ВСУ в Торецком
Анастасия СУТОРМИНА
Боец ВС РФ Рахимов: ВСУ при бегстве из Торецкого оставили готовые к атакам дроны

Боец ВС РФ Рахимов: ВСУ при бегстве из Торецкого оставили готовые к атакам дроны

Фото: REUTERS.

Операторы дронов ВСУ при бегстве из пункта управления в Торецком Донецкой Народной Республики оставили большое количество готовых к атакам дронов. Об этом журналистам рассказал штурмовик Рахим Рахимов.

«В одном из блиндажей оставили они очень много уже подготовленных к задаче на оптоволокне дронов и такие одноразки (БПЛА-камикадзе — Прим. Ред.) со всякими надписями. Это был пункт управления», — рассказал штурмовик.

Накануне Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Новое Поле в Запорожской области. Также российские войска установили контроль над Щербаковкой Харьковской области.

9 августа российская армия освободила населенные пункты Васютинское и Торецкое, расположенные в Донецкой Народной Республике.