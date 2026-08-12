В Киргизии начались совместные военные учения с РФ в условиях горной местности. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Воинские контингенты России и Киргизии начали совместные учения в Киргизии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские и киргизские военные отработают вопросы взаимодействия, управления сводным подразделением, а также организацию и ведение совместных боевых действий по уничтожению незаконного вооруженного формирования в условиях горной местности.

Основа российского контингента - расчеты операторов дронов и экипажи вертолетов Ми-8МТВ объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие прибыли в Киргизию для участия в совместном тактическом учении с подразделениями вооруженных сил республики.

Кроме того, 11 августа президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, чтобы принять участие в заключительном этапе учений Тихоокеанского флота. Подобные маневры стали главным событием года в боевой подготовке флота. В них участвуют около 60 кораблей и судов, 30 летательных аппаратов и более 13 тысяч военных.