Глава «Калашников» назвал самое серьезное испытание для России за 30 лет

Лушников: СВО стала самым серьезным испытанием для России за последние 30 лет. Фото: Pavel Kashaev/GLOBAL LOOK PRESS

Специальная военная операция стала самым серьезным испытанием для России за последние 30 лет. Об этом в интервью ТАСС заявил глава АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

Руководитель отметил, что сейчас еще рано говорить об итогах проделанной концерном работы за время проведения СВО - боевые действия еще не завершены.

«Я думаю, что результаты работы в целом подытоживать рано, потому что мы все еще находимся, наверное, в самом серьезном испытании, которое нашей стране выпадало за все последние 30 лет», - отметил Лушников.

Глава концерна уточнил, что он и многие россияне выросли в то время, когда считалось, что пора больших войн и конфликтов закончена. Но, получилось, что все ошибались.

В этом же интервью Алан Лушников рассказал, что автомат АК-12 демонстрирует примерно на 20% более высокую кучность стрельбы по сравнению с предыдущими модификациями АК-74.

До этого глава концерна сообщил, что новый тактический управляемый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» в ближайшее время поступит в зону специальной военной операции (СВО). Боеприпас имеет дальность свыше 100 км, головку самонаведения с элементами искусственного интеллекта и боевую часть массой около 11 кг.